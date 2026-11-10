Gradonačelnik Leskovca: Ostavku dajem samo ako budem mrtav
Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović poručio je da ne namerava da podnese ostavku i da će na toj funkciji ostati najmanje još godinu dana, a mogućnost odlaska sa mesta gradonačelnika slikovito je opisao rečima da bi se to moglo dogoditi “možda ako bude mrtav”.
Izjava je data tokom obraćanja povodom obeležavanaja 14 godina od preuzimanja vlasti u Leskovcu. Cvetanović je rekao: “A kad me pitate da li ću dati ostavku, možda, ako budem mrtav. Pa tad po sili prirode. Znači, nema, uopšte nemoj da pomišljaš na to da li ću ostavku, nema ništa. Ja sam i dalje gradonačelnik i biću sigurno još godinu dana.“
Gradonačelnik Leskovca: Ostavku dajem samo ako budem mrtav
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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