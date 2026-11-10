Gradonačelnik Leskovca: Ostavku dajem samo ako budem mrtav

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović poručio je da ne namerava da podnese ostavku i da će na toj funkciji ostati najmanje još godinu dana, a mogućnost odlaska sa mesta gradonačelnika slikovito je opisao rečima da bi se to moglo dogoditi “možda ako bude mrtav”.

Izjava je data tokom obraćanja povodom obeležavanaja 14 godina od preuzimanja vlasti u Leskovcu. Cvetanović je rekao: “A kad me pitate da li ću dati ostavku, možda, ako budem mrtav. Pa tad po sili prirode. Znači, nema, uopšte nemoj da pomišljaš na to da li ću ostavku, nema ništa. Ja sam i dalje gradonačelnik i biću sigurno još godinu dana.“

Dodao je da čak i kada bi podneo ostavku, Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu u Skupštini grada. Pa bi na njegovo mesto došao neko od odbornika SNS-a. „Pa i taj drugi da da ostavku, biće neko treći“, rekao je, podsetivši da je pre dve godine već nudio ostavku, ali je stranka nije prihvatila.

Gradonačelnik Leskovca: Ostavku dajem samo ako budem mrtav

Cvetanović se osvrnuo i na kritike zbog predloga budžeta za 2027. godinu, koji je smanjen sa planiranih oko 7,5 na oko 6,1 milijardu dinara. Smanjenje od 1,4 milijarde dinara pripisao je naredbi Ministarstva finansija i ministra Siniše Malog.

„Oni su nama dali naredbu, to nije sugestija, a ako to ne uradite onda je to krivično delo, da budžet bude oko 5,9 milijardi, sa još nekih naših 200 miliona, biće 6,1 milijardu. To nije naša želja, moja želja je da budžet bude ne 7,5 milijarde, nego osam milijardi dinara“, rekao je Cvetanović.

Cvetanović se na čelu Leskovca nalazi od 2012. godine, kada je vlast formirana okupljanjem tzv. „Spasovdanske koalicije“. Na funkciji je više puta ponovo biran.

Zajecaronline/N. S.