Direktorka REM-a Rajka Galin Čertić podnela ostavku!

Direktorka Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Rajka Galin Čertić podnela je ostavku na tu funkciju, saopšteno je danas. Čertić je na čelu REM-a bila od 2022. godine.

Njen mandat obeležile su brojne kontroverze, uključujući odluke o medijima, mere protiv pojedinih televizija i optužbe o političkom uticaju na rad regulatornog tela.

Ostavka dolazi u trenutku pojačanih pritisaka na REM zbog poslednjih odluka, među kojima je i zabrana jutarnjeg programa TV Informer. Zasad nije poznato ko će preuzeti funkciju direktorke niti da li će biti imenovan vršilac dužnosti.

Zaječaronline/Javna saopštenja/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.