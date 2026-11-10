Šarić, Belivuk, Oskar i Čvarak: SKY prepiske otvaraju pitanja o vezama mafije sa vrhom države

Godinama slušamo priče o obračunu sa mafijom, a Radar sada objavljuje SKY prepiske koje ponovo podižu pitanje da li je kriminal imao zaštitu u najvišim krugovima vlasti.

U komunikacijama povezanim sa Darkom Šarićem i njegovim saradnicima pojavljuju se reči: „Oskar zovemo Vučića“ i „Čvarak je Oskar“.

Pominju se i imena Andreja i Danila Vučića. Ove navode tek treba proveriti, ali već sada otvaraju ozbiljna pitanja o mogućim vezama kriminalnih grupa sa političkim vrhom.

Belivukova grupa, Šarićev klan i brojni SKY razgovori godinama su u fokusu javnosti.

Dok se zvanično govori o borbi protiv organizovanog kriminala, objave poput ove iz Radara ponovo stavljaju pod lupu odnose između podzemlja i države.

Da li su Oskar i Čvarak samo nadimci ili nešto više? Odgovor još uvek nije dat, a javnost očekuje proveru ovih tvrdnji.

Zajecaronline/tihinavezi/N.S.

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