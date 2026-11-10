Šarić, Belivuk, Oskar i Čvarak: SKY prepiske otvaraju pitanja o vezama mafije sa vrhom države
Godinama slušamo priče o obračunu sa mafijom, a Radar sada objavljuje SKY prepiske koje ponovo podižu pitanje da li je kriminal imao zaštitu u najvišim krugovima vlasti.
U komunikacijama povezanim sa Darkom Šarićem i njegovim saradnicima pojavljuju se reči: „Oskar zovemo Vučića“ i „Čvarak je Oskar“.
Pominju se i imena Andreja i Danila Vučića. Ove navode tek treba proveriti, ali već sada otvaraju ozbiljna pitanja o mogućim vezama kriminalnih grupa sa političkim vrhom.
Belivukova grupa, Šarićev klan i brojni SKY razgovori godinama su u fokusu javnosti.
Dok se zvanično govori o borbi protiv organizovanog kriminala, objave poput ove iz Radara ponovo stavljaju pod lupu odnose između podzemlja i države.
Da li su Oskar i Čvarak samo nadimci ili nešto više? Odgovor još uvek nije dat, a javnost očekuje proveru ovih tvrdnji.
Zajecaronline/tihinavezi/N.S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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