Svi potpredsednici Socijalističke partije Srbije (SPS) ponudili su juče ostavke na funkcije, a o tome će se odlučivati na sednici Glavnog odbora koja će biti održana za sedam do deset dana, saznaje agencija Beta.
Sagovornik Bete iz vrha SPS-a rekao je da je predsednik stranke Ivica Dačić prihvatio odgovornost za loš izborni rezultat, ali da nije ponudio ostavku. Na narednom sastanku Glavnog odbora odlučivaće se i o eventualnom učešću SPS-a na predstojećim izborima za predsednika Srbije.
SPS je na vanrednim parlamentarnim izborima osvojila 2,13 odsto glasova i prvi put od osnivanja neće imati poslanike u republičkom parlamentu.
Zaječaronline/Beta/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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