Svi potpredsednici Socijalističke partije Srbije (SPS) ponudili su juče ostavke na funkcije, a o tome će se odlučivati na sednici Glavnog odbora koja će biti održana za sedam do deset dana, saznaje agencija Beta.

Sagovornik Bete iz vrha SPS-a rekao je da je predsednik stranke Ivica Dačić prihvatio odgovornost za loš izborni rezultat, ali da nije ponudio ostavku. Na narednom sastanku Glavnog odbora odlučivaće se i o eventualnom učešću SPS-a na predstojećim izborima za predsednika Srbije.

SPS je na vanrednim parlamentarnim izborima osvojila 2,13 odsto glasova i prvi put od osnivanja neće imati poslanike u republičkom parlamentu.

Zaječaronline/Beta/M.M.

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