Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović podneo ostavku

Prof. dr Goran Stevanović podneo je ostavku na mesto direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Razlozi za odlazak zasad nisu poznati, kao ni ko će preuzeti rukovođenje klinikom.

Stevanović je ostavku podneo posle parlamentarnih izbora na kojima je SNS izgubio većinu.

Široj javnosti postao je poznat tokom pandemije koronavirusa kao član Kriznog štaba Vlade Srbije formiranog u martu 2020. godine. Iste godine tadašnji predsednik Aleksandar Vučić uručio mu je Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena za doprinos u borbi protiv kovida-19.

Njegovo ime našlo se 2017. godine na spisku javnih ličnosti koje su podržale predsedničku kandidaturu Aleksandra Vučića. Zasad nije poznato da li je ostavka povezana sa ishodom izbora.

Razlozi za ostavku zasad nisu poznati, kao ni ko će preuzeti rukovođenje klinikom.

Stevanović je infektolog i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu

Mediji su pokušali da ga kontaktiraju radi komentara, ali do objavljivanja tekstova nije odgovorio.

Zajecaronline/Danas/N. S.