Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović podneo ostavku
Prof. dr Goran Stevanović podneo je ostavku na mesto direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Razlozi za odlazak zasad nisu poznati, kao ni ko će preuzeti rukovođenje klinikom.
Stevanović je ostavku podneo posle parlamentarnih izbora na kojima je SNS izgubio većinu.
Široj javnosti postao je poznat tokom pandemije koronavirusa kao član Kriznog štaba Vlade Srbije formiranog u martu 2020. godine. Iste godine tadašnji predsednik Aleksandar Vučić uručio mu je Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena za doprinos u borbi protiv kovida-19.
Njegovo ime našlo se 2017. godine na spisku javnih ličnosti koje su podržale predsedničku kandidaturu Aleksandra Vučića. Zasad nije poznato da li je ostavka povezana sa ishodom izbora.
Razlozi za ostavku zasad nisu poznati, kao ni ko će preuzeti rukovođenje klinikom.
Stevanović je infektolog i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu
Mediji su pokušali da ga kontaktiraju radi komentara, ali do objavljivanja tekstova nije odgovorio.
Zajecaronline/Danas/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem
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