Savet REM-a izrekao mere TV Informer, ukupno 25 dana bez Kolegijuma

Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao je televiziji Informer više mera. Među njima je zabrana emisije Kolegijum od 10 i od 15 dana.

Savet REM-a je izrekao meru zabrane oglašavanja reklama u trajanju od pet dana. Tačnije, zabranu emitovanja formata od 18 do 21 čas tokom deset dana.

Savet REM-a izrekao mere TV Informer, ukupno 25 dana bez Kolegijuma

Savet REM-a je izrekao i meru upozorenja TV Informer jer nije imao oznaku “predizborni program”, kao i još jednu meru – 15 dana zabrane emitovanja emisije “Kolegijum”.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.