Predstava ,,Uvek spremne žene” u četvrtak, 12. novembra, na sceni Centra za kulturu u Kotlujevcu

Prva repriza predstave ,,Uvek spremne žene” u matičnom pozorištu, biće izvedena u četvrtak, 12. novembra, na sceni Centra za kulturu u Kotlujevcu.

Komad prema tekstu Slobodana Obradovića, u režiji Tijane Vasić, nastao prema istoimenom filmu Branka Baletića iz 1987. godine prikazuje sudbinu žena sa društvene margine koje u borbi za egzistenciju nisu izgubile dostojanstvo.

U ovoj predstavi zaječarskog teatra, koja balansira na tankoj granici između urnebesne komedije i dirljive socijalne drame igraju glumci: Ana Bretšnajder, Nataša Petrović, Teodora Stojković, Marija Nikitović, Jelena Rajić i Miloš Tanasković.

Cena karte je 350 dinara.

Ulaznice se mogu preuzeti i rezervisati na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.