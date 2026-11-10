MUP zbog pogoršanja vremenskih uslova apeluje na poseban oprez u saobraćaju

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je, zbog pogoršanja vremenskih uslova koji mogu uticati na bezbednost saobraćaja, apelovalo na sve učesnike da budu posebni oprezni.

Vozačima se savetuje da prilagode brzinu kretanja stanju i uslovima na putu, da drže veće odstojanje u odnosu na druga vozila, da koriste propisana svetla i provere ispravnost brisača i pneumatika, a naročito da obrate posebnu pažnju na pešake i druge ranjive učesnike u saobraćaju, saopšteno je iz Policijske uprave u Boru.

MUP zbog pogoršanja vremenskih uslova apeluje na poseban oprez u saobraćaju

MUP apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne potcenjuju rizike koje donose loši vremenski uslovi, da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju svoje i bezbednosti drugih.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.