Kecmanović izborio plasman u osminu finala turnira u Stokholmu

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Stokholmu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

Meč je trajao dva sata i 25 minuta. Rinderkneš je 58. teniser, dok je Kecmanović 64. na ATP listi.

Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Kecmanović je posle taj-brejka bio bolji rezultatom 7:4.

Kecmanović je vodio 4:2 u drugom setu, ali je zatim Rinderkneš dobio naredna četiri gema za preokret i izjednačenje u setovima.

Srpski teniser je u trećem setu napravio jedan brejk za pobedu i plasman među 16 najboljih na turniru u Švedskoj.

Kecmanović će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Holgera Runea i Zizua Bergsa.

ATP turnir u Stokholmu se igra za nagradni fond od 723.435 evra.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.