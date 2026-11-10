VJT BG ispituje prijavljenu zloupotrebnu u vezi sa transferom fudbalera Partizana
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnelo je Službi za borbu protiv korupcije zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom prijavljenih zloupotreba u vezi sa transferom F.S, fudbalera FK Partizan u Manchester City F.K..
Po zahtevu VJT u Beogradu 9. novembra dostavljeni su na nadležnost spisi predmeta Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koji je formiran na osnovu elektronskog podneska od 13. jula 2021. godine, u vezi sa pomenutim zloupotrebama, saopšteno je iz tog tužilaštva.
VJT BG ispituje prijavljenu zloupotrebnu u vezi sa transferom fudbalera Partizana
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je 20. jula 2021. godine podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP RS PU za grad Beograd, UKP Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta, ali po zahtevu, kako navode, nije postupljeno.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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