VJT BG ispituje prijavljenu zloupotrebnu u vezi sa transferom fudbalera Partizana

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnelo je Službi za borbu protiv korupcije zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom prijavljenih zloupotreba u vezi sa transferom F.S, fudbalera FK Partizan u Manchester City F.K..

Po zahtevu VJT u Beogradu 9. novembra dostavljeni su na nadležnost spisi predmeta Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koji je formiran na osnovu elektronskog podneska od 13. jula 2021. godine, u vezi sa pomenutim zloupotrebama, saopšteno je iz tog tužilaštva.

VJT BG ispituje prijavljenu zloupotrebnu u vezi sa transferom fudbalera Partizana

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je 20. jula 2021. godine podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP RS PU za grad Beograd, UKP Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta, ali po zahtevu, kako navode, nije postupljeno.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.