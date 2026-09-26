Svetski dan kontracepcije: Održano stručno predavanje srednjoškolcima u Zaječaru
Povodom obeležavanja Svetskog dana kontracepcije održano je stručno predavanje na temu savremene metode kontracepcije, očuvanju reproduktivnog zdravlja i značaju polno prenosivih bolesti, kod mladih.
Edukacija je održana u bilioteci srednje Tehničke škole u Zaječaru, a govorili su spec. ginekologije Dr Ivan Čikarić i spec. ginekologije Dr Dragana Todosijev, uz prisustvo učenika različitih razreda srednje Tehničke škole i Gimnazije.
Cilj predavanja je da se kroz naučno zasnovane informacije razbiju česti mitovi i podigne svest o važnosti korišćenja metoda kontracepcije kao preventive prenošenja polno prenosivih bolesti, i kao preventiva
nastanka neželjene trudnoće.
Poseban akcenat stavljen je i na značaj redovnih i preventivnih ginekoloških pregleda.
Neadekvatno informisanje i oslanjanje na neproverene izvore sa interneta i dalje predstavljaju najveći rizik po zdravlje mladih. Kontracepcija nije samo zaštita, već osnovni korak ka očuvanju sopstvenog
zdravlja i budućeg potomstva.
Predavanje je završeno diskusijom, a učenici su mogli da dobiju odgovore na postavljena pitanja.
Svetski dan kontracepcije, koji se svake godine obeležava 26. septembra, predstavlja globalnu kampanju usmerenu na podizanje svesti o značaju upotrebe različitih metoda kontracepcije, kao i važnosti odgovornog seksualnog ponašanja.
Zaječaronline/N.S.
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