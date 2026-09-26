Svetski dan kontracepcije: Održano stručno predavanje srednjoškolcima u Zaječaru

Povodom obeležavanja Svetskog dana kontracepcije održano je stručno predavanje na temu savremene metode kontracepcije, očuvanju reproduktivnog zdravlja i značaju polno prenosivih bolesti, kod mladih.

Edukacija je održana u bilioteci srednje Tehničke škole u Zaječaru, a govorili su spec. ginekologije Dr Ivan Čikarić i spec. ginekologije Dr Dragana Todosijev, uz prisustvo učenika različitih razreda srednje Tehničke škole i Gimnazije.

Cilj predavanja je da se kroz naučno zasnovane informacije razbiju česti mitovi i podigne svest o važnosti korišćenja metoda kontracepcije kao preventive prenošenja polno prenosivih bolesti, i kao preventiva

nastanka neželjene trudnoće.

Poseban akcenat stavljen je i na značaj redovnih i preventivnih ginekoloških pregleda.

Neadekvatno informisanje i oslanjanje na neproverene izvore sa interneta i dalje predstavljaju najveći rizik po zdravlje mladih. Kontracepcija nije samo zaštita, već osnovni korak ka očuvanju sopstvenog

zdravlja i budućeg potomstva.

Predavanje je završeno diskusijom, a učenici su mogli da dobiju odgovore na postavljena pitanja.

Svetski dan kontracepcije, koji se svake godine obeležava 26. septembra, predstavlja globalnu kampanju usmerenu na podizanje svesti o značaju upotrebe različitih metoda kontracepcije, kao i važnosti odgovornog seksualnog ponašanja.

Zaječaronline/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!