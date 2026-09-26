Spremite saksije za hladnije dane: Koje biljke morate uneti unutra na vreme

Spremite saksije za hladnije dane

Kako se približavaju hladniji dani, vreme je da obratite pažnju na biljke koje tokom toplih meseci ukrašavaju terase, balkone i dvorišta. Iako neke vrste mogu da podnesu niže temperature, veliki broj sobnih i mediteranskih biljaka osetljiv je na hladnoću i može ozbiljno da strada već nakon prvih mrazeva.

Zato nije dobro čekati da temperatura padne toliko da biljke počnu da venu. Saksije je najbolje pripremiti i uneti na vreme, dok su biljke još zdrave i pre nego što dođe do naglog zahlađenja.

Među prvim kandidatima za unošenje u zatvoren prostor su tropske i mediteranske vrste koje ne podnose niske temperature.

Tu su i pelargonije, muškatle, fuksije i druge ukrasne biljke koje mnogi tokom leta drže na balkonima. U zavisnosti od vrste i uslova, neke mogu prezimiti u svetloj, hladnijoj prostoriji, dok druge zahtevaju topliji prostor.

Zajecaronline/ona.rs/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.