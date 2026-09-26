“OVO ĆU PEVATI I 25. OKTOBRA UVEČE!” Predsednik Vučić posvetio OVU PESMU političkim protivnicima (VIDEO)

Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu snimak sa proslave u Predsedništvu Srbije, tokom koje je naručio pesmu i uputio poruku političkim protivnicima.

Predsednik je poručio da će im istu pesmu pevati i 25. oktobra uveče, a tom prilikom osvrnuo se i na završetak svog drugog mandata, zahvalivši saradnicima na podršci tokom prethodnih deset godina.

Predsednik Vučić posvetio ovu pesmu političkim protivnicima

Na snimku koji je objavio na društvenim mrežama vidi se atmosfera sa proslave u Predsedništvu, tokom koje je predsednik naručio pesmu posvećenu političkim protivnicima.

“Pesma je posvećena našim političkim protivnicima. Pevaću im istu pesmu i 25. oktobra uveče”, rekao je Vučić prisutnima.

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U jednom trenutku obratio se i muzičarima, uz osmeh i u šaljivom tonu.

“Odmah da krenete da svirate, jeste li čekali da se raziđu ljudi”, poručio je kroz smeh.

Organizovao koktel za zaposlene u Predsedništvu

Podsetimo, predsednik Srbije organizovao je koktel za zaposlene u Predsedništvu povodom završetka svog drugog mandata. Tom prilikom zahvalio im je na podršci i pomoći tokom prethodnih deset godina.

“Zahvalio sam tim divnim ljudima na ogromnoj podršci i pomoći, jer bez njih ne bismo mogli ništa da postignemo. Uz poneku suzu, radujemo se izazovima u budućnosti”, naveo je Vučić u objavi.

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Osvrnuo se i na svoj odnos prema plesu, uz šaljivu opasku na sopstveni račun.

“P.S. Morao sam bar na nekoliko trenutaka da pokažem koliko sam smotan i nespretan za bilo kakvu vrstu plesa”, napisao je predsednik.

Zahvalio saradnicima nakon deset godina

Tokom obraćanja zaposlenima u Predsedništvu, Vučić je govorio i o izazovima sa kojima su se suočavali tokom prethodne decenije, priznajući da je i sam pravio greške.

“Hvala vam na tome što ste istrajavali u trenucima kada su se događale stvari koje vam se ne dopadaju. Ja sam nesumnjivo grešio, svaki normalan čovek to radi svakoga dana. Hvala vam beskrajno na svemu. Deset godina života nije mali period”, rekao je saradnicima.

Vučić o izboru mandatara za novu Vladu Srbije

U međuvremenu, u Predsedništvu je potvrđeno Tanjugu da će Aleksandar Vučić saopštiti ime mandatara za sastav nove Vlade Srbije.

Prema navodima iz dostavljenog materijala, nakon detaljnih konsultacija sa liderima vladajuće koalicije doneta je odluka o budućem predsedniku Vlade, dok bi nova vlada trebalo da bude formirana u narednim nedeljama.

SNS je, kako se navodi, suzio izbor na dva kandidata, ženu i muškarca.

Ime mandatara i dalji koraci u formiranju nove Vlade Srbije očekuju se nakon zvaničnog saopštenja.

Zaječaronline/E.B.