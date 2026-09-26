Vučić posvetio OVU PESMU političkim protivnicima

Aleksandar Vučić je na Instagramu objavio snimak na kojem tokom proslave u Predsedništvu naručuje pesmu.

“Pesma je posvećena našim političkim protivnicima. Pevaću im istu pesmu i 25. oktobra uveče”, rekao je Vučić prisutnima.

Podsetimo,

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas koktel za sve zaposlene u Predsedništvu povodom završetka drugog mandata.

– Zahvalio sam tim divnim ljudima na ogromnoj podršci i pomoći, jer bez njih ne bismo mogli ništa da postignemo. Uz poneku suzu, radujemo se izazovima u budućnosti.

“P.S. Morao sam bar na nekoliko trenutaka da pokažem koliko sam smotan i nespretan za bilo kakvu vrstu plesa” – istakao je Vučić.

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– Odmah da krenete da svirate, jeste li čekali da se raziđu ljudi – poručio je on kroz smeh muzičarima.

– Hvala vam na tome što ste istrajavali u trenucima kada su se događale stvari koje vam se ne dopadaju. Ja sam nesumnjivo grešio, svaki normalan čovek to radi svakoga dana. I hvala vam beskrajno na svemu. Deset godina života nije mali period – rekao je on saradnicima.

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Zajecaronline/J.V.

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