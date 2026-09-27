„CECA JE NAJVEĆE ZLO! POKRALA JE ARKANOVU DECU! BILA SAM SA NJIM 24H PRE UBISTVA“ Isplivala istina o TESTAMENTU! Marijana Nelovski: „BIO JE LJUT I HTEO JE DA JE VRATI U ŽITORAĐE“

Marijana Nelovski, nekadašnja pripadnica Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana, govorila je u emisiji „Balkan Info“ o svom odnosu sa Arkanom kao i o njihovom poslednjem susretu.

Nelovski je iznela da se sa Arkanom videla svega 24, odnosno 25 sati pre nego što je ubijen, navodeći da ga nikada ranije nije videla u takvom stanju.

– Znate šta, ja ću ovo sad prvi put reći. Videla sam se sa njim 24, 25 sati pre nego što je ubijen. Nikad ga takvog nisam videla – rekla je Marijana.

Kako je navela, nakon Arkanovog braka sa Svetlanom Ražnatović njihov odnos se promenio, pa su se viđali van štaba.

– E, kako se oženio sa gospođom Svetlanom, malo su se stvari promenile i onda smo ta neka viđenja koristili van štaba, znači van prostora i vidokruga njegove tadašnje supruge, koja, ne znam iz kog razloga, prosto nije bila za to da se mi nešto družimo i da se viđamo – ispričala je Nelovski.

Poseban deo njenog svedočenja odnosio se na testament. Marijana je istakla da je Arkan tokom njihovog poslednjeg susreta bio veoma ljut i da je govorio o pritisku da ostavi testament.

– E, tad je bio ljut i očajan i kažem vam, tad sam ga takvog videla i nikad ga takvog nisam videla. Vezano za testament, jako je bio ljut. Non-stop je spominjao testament, kako insistiraju da ostavi testament. A on nema nameru da ostavlja testament jer on neće sutra da umre i da on ima još dece – rekla je.

Nelovski je navela i da je Arkan tada govorio o svojoj deci i odnosu prema njima.

– On je tada rekao da nema samo sa njom dece, već da ima još dece sa Natalijom i jako mu je to bilo teško palo – dodala je ona.

Kako je dalje istakla tokom vožnje džipom Arkan je izgovorio i rečenicu koju je godinama pamtila.

– Vratiću je u Žitorađe. To su bile njegove reči – rekla je Nelovski.

Ona je dodala da je dugo razmišljala da li da javno govori o tom susretu, ali da je na kraju odlučila jer mu to duguje.

– Ja ne znam da li je on meni tad uputio neku poruku. Da li mi je ostavio neki amanet, ne znam. On je meni bio moja familija, moja majka, moj otac, moj brat, moja sestra, moj komandant i ja mu to dugujem – zaključila je Marijana Nelovski.

Zajecaronline/J.V.

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