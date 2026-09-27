Princ Hari i Megan upisali decu u novu školu

Princ Arči i princeza Lilibet srećni su u novoj školi, rekao je Hari, vojvoda od Saseksa, dodajući da mu činjenica da se njegova deca dobro prilagođavaju novoj sredini omogućava da se fokusira na organizaciju Igara “Inviktus” u Birmingemu, sportski događaj na kojem učestvuju vojni veterani, koji će se održati sledećeg jula, preneo je danas britanski Telegraf.
Sedmogodišnji Arči i petogodišnja Lilibet krenuli su u školu u Velikoj Britaniji ranije ovog meseca. Nakon što su premešteni iz prethodne škole u tom području zbog bezbednosnih razloga.
Govoreći o povratku u Britaniju, Hari je kazao da je sjajan osećaj ponovo biti na britanskom tlu.
Vojvoda, koji se priprema za organizaciju svojih Igara “Inviktus” na kojima učestvuju ranjeni, povređeni i bolseni vojni veterani. Dao je ove izjave nakon što je izveo skok padobranom u blizini Toronta, ispunjavajući tako obećanje dato veteranu Drugog svetskog rata starom 102 godine.
Ranije ovog meseca, Hari i Megan premestili su decu u novu školu zbog zabrinutosti u vezi sa svakodnevnim putovanjem do nje.
Deca su provela dva dana u toj školi pre nego što su ih vojvoda i vojvotkinja povukli iz nje. Gust saobraćaj i udaljenost između škole i kuće u kojoj porodica boravi bili su presudni faktori. Navodi se da je jedan incident otežao privatnom timu za obezbeđenje para da se kreće u koloni.
Telohranitelji porodice Saseks obavili su provere u prvoj školi tokom letnjeg raspusta, nakon što je par odlučio da se vrati u Britaniju. Nisu bili u mogućnosti da provere rutu do škole sve do prvog dana nastave.
Vojvoda je u međuvremenu viđen kako pomaže Lilibet da se smesti u svoj novi razred, a navodi se i da su supružnici dodati u WhatsUp grupe za roditelje, piše Telegraf.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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