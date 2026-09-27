Dženifer Lopez privukla pažnju svojim autfitom na reviji Dolče i Gabane u Milanu

Američka pevačica i glumica Dženifer Lopez privukla je danas pažnju na reviji modne kuće “Dolče i Gabana” za kolekciju proleće/leto 2027, gde je iz prvog reda pratila predstavljanje kolekcije, odevena u tamno somotsko odelo sa odgovarajućom kapom i čizmama za jahanje, javljaju agencije.

Kolekcija je predstavila prepoznatljive sicilijanske motive modne kuće kao nasleđe koje treba osavremeniti, a ne napustiti, poput porodičnog miraza koji se prenosi sa bake na unuku, prenosi AP.

Dizajneri Domeniko Dolče i Stefano Gabana kombinovali su tvid odela sa detaljima leopard dezena, mladalačke modele, topove i čipkane haljine ukrašene resama i perlama.

“Dolče i Gabana” pokušali su da privuku mlađu publiku kombinovanjem glamuroznog teksasa sa čizmama nalik baštenskim, uz zadržavanje svojih prepoznatljivih crnih haljina, modela inspirisanih donjim vešom i životinjskih dezena.

Ispred revije obožavaoci su nosili transparente posvećene K-pop zvezdi Čoju Sanu i japanskom glumcu Hikaru Ivamotu, ali su najglasnije uzvikivali “Džej Lo” dok su gosti izlazili sa revije.

Lopez je već decenijama povezana sa ovom modnom kućom. Početkom nedelje pojavila se zajedno sa dizajnerima na događaju “Vog vorld”, u crnoj haljini od tila bez bretela, ukrašenoj šljokicama.

Tokom revije Lopez je pažljivo pratila manekene, a posebno se izdvojio glamurozni ogrtač sa kapuljačom u životinjskom dezenu, zlatnim detaljima i ukrasima od veštačkog krzna. Dostojan prave dive, navodi agencija.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!