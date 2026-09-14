„OVAKAV SADRŽAJ ŠALJE LOŠU PORUKU MLADIM GENERACIJAMA“ Crnogorski umetnici traže da se otkaže Cecin koncert u Tivtu – srpska maćeha ne doprinosi RENOMEU GRADA

Udruženje mladih umetnika Crne Gore uputilo je zvaničan apel Opštini Tivat i lokalnoj Turističkoj organizaciji da još jednom promisle o odluci da Ceca Ražnatović nastupi na gradskom trgu Pina za Novu godinu. Prema njihovoj oceni, ovakav izbor izvođača ozbiljno narušava ugled i kulturni napredak ovog primorskog grada.

U otvorenom pismu adresiranom na direktorku TO Tivat Danicu Lakičević i predsednika opštine Željka Komnenovića. Umetnici su naglasili da je angažovanje folk pevačice u potpunoj suprotnosti sa turističkim potencijalom i međunarodnim renomeom koji Tivat godinama pažljivo gradi.

„U vreme kada crnogorsko društvo nastoji da napravi korak ka evropskim standardima i prevaziđe posleratno nasleđe obeleženo srozavanjem društva i sistema vrednosti, najavljeni koncert Cece Ražnatović u Tivtu deluje poražavajuće“, ističe se u pismu.

„OVAKAV SADRŽAJ ŠALJE LOŠU PORUKU MLADIM GENERACIJAMA“ Članovi udruženja upozoravaju da ovakav sadržaj šalje lošu poruku mlađim generacijama i Tivat prikazuje kao „jeftinu i retrogradnu turističku destinaciju“. Oni smatraju da grad sa takvom pozicijom mora da teži modernom i progresivnom razvoju, a ne da se pretvara u „provincijalnu i estradizovanu sredinu“.

„To se, između ostalog, najbolje vidi upravo kroz izbor zabavnog i kulturnog programa koji lokalne vlasti i turistička organizacija finansiraju i promovišu“, navode u saopštenju.

Kao pozitivan primer istakli su potez Turističke organizacije Budva, koja je za zatvaranje sezone angažovala svetski poznatog izvođača Black Coffee-a. Po njihovom mišljenju, to je pravi način da se napravi balans između popularne kulture i muzičkog kvaliteta. Čime se ujedno promoviše cela država na globalnom nivou. Udruženje smatra da i Tivat ima sve preduslove da primenjuje sličnu praksu i dovede svetski relevantna imena.

„Pozivamo Opštinu Tivat i Turističku organizaciju da preispitaju svoju odluku i otkažu najavljeni nastup Cece Ražnatović. Te da novac iz budžeta građana preusmere na kulturne sadržaje koji priliče renomeu ovog grada.“