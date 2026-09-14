„OVAKAV SADRŽAJ ŠALJE LOŠU PORUKU MLADIM GENERACIJAMA“ Crnogorski umetnici traže da se otkaže Cecin koncert u Tivtu – srpska maćeha ne doprinosi RENOMEU GRADA

Udruženje mladih umetnika Crne Gore uputilo je zvaničan apel Opštini Tivat i lokalnoj Turističkoj organizaciji da još jednom promisle o odluci da Ceca Ražnatović nastupi na gradskom trgu Pina za Novu godinu. Prema njihovoj oceni, ovakav izbor izvođača ozbiljno narušava ugled i kulturni napredak ovog primorskog grada.
U otvorenom pismu adresiranom na direktorku TO Tivat Danicu Lakičević i predsednika opštine Željka Komnenovića. Umetnici su naglasili da je angažovanje folk pevačice u potpunoj suprotnosti sa turističkim potencijalom i međunarodnim renomeom koji Tivat godinama pažljivo gradi.
„U vreme kada crnogorsko društvo nastoji da napravi korak ka evropskim standardima i prevaziđe posleratno nasleđe obeleženo srozavanjem društva i sistema vrednosti, najavljeni koncert Cece Ražnatović u Tivtu deluje poražavajuće“, ističe se u pismu.
„OVAKAV SADRŽAJ ŠALJE LOŠU PORUKU MLADIM GENERACIJAMA“
Članovi udruženja upozoravaju da ovakav sadržaj šalje lošu poruku mlađim generacijama i Tivat prikazuje kao „jeftinu i retrogradnu turističku destinaciju“. Oni smatraju da grad sa takvom pozicijom mora da teži modernom i progresivnom razvoju, a ne da se pretvara u „provincijalnu i estradizovanu sredinu“.
„To se, između ostalog, najbolje vidi upravo kroz izbor zabavnog i kulturnog programa koji lokalne vlasti i turistička organizacija finansiraju i promovišu“, navode u saopštenju.
Kao pozitivan primer istakli su potez Turističke organizacije Budva, koja je za zatvaranje sezone angažovala svetski poznatog izvođača Black Coffee-a. Po njihovom mišljenju, to je pravi način da se napravi balans između popularne kulture i muzičkog kvaliteta. Čime se ujedno promoviše cela država na globalnom nivou.
Udruženje smatra da i Tivat ima sve preduslove da primenjuje sličnu praksu i dovede svetski relevantna imena.
„Pozivamo Opštinu Tivat i Turističku organizaciju da preispitaju svoju odluku i otkažu najavljeni nastup Cece Ražnatović. Te da novac iz budžeta građana preusmere na kulturne sadržaje koji priliče renomeu ovog grada.“
Na kraju su dodali da su spremni da sa stručne strane pomognu lokalnim vlastima u kreiranju kvalitetnog programa koji bi privukao veliki broj posetilaca. Ali i očuvao imidž Tivta kao savremene i prepoznatljive destinacije.
Zajecaronline/N.Š.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar