“MORA DA VRATI PARE” Levijatan progovorio o Merlinovoj krađi: “Parice se potrošile i sad FRKA!“ (VIDEO)

Koncert Dina Merlina u Kraljevu zakazan za 5. septembar pao je u vodu, a sada je eksplodiralo pitanje koje muči hiljade kupaca.

Gde je novac i ko će da ga vrati?

Saopštenje Tickets-a je da od ponedeljka 7. septembra očekuju zvaničnu reč organizatora o datumu početka povraćaja novca za sve kupljene ulaznice.

Ticket Vision se odmah ogradio. Nisu organizator. Ne odlučuju o otkazivanju. Samo prodaju karte u tuđe ime.

“MORA DA VRATI PARE”

“Pare moraju da se vrate. Karte su prodate. Koncerta nema. Ulaznice nisu bile jeftine. Organizator je verovatno potrošio parice i sad je frka”, kaže Pavle Bihali na snimku.

Dok kupci čekaju refundaciju, dve strane se već žestoko optužuju. Organizator Sounder Music tvrdi da su Dino Merlin, Digi Media i menadžerka Dada Bulat unapred uzeli 100.000 evra u kešu iako su, kako kažu, još posle Koševa znali da nastupa u Kraljevu neće biti. Najavljuju krivične prijave i tužbe i poručuju da oni nisu ti koji treba da vraćaju novac za karte.

Dada Bulat uzvraća da je za otkazivanje saznala iz medija, da je odluka doneta jednostrano i da je obaveza organizatora da kupcima vrati pare. Tih 100.000 evra, kaže, data su kao garancija i to je regulisano posebnim ugovorom.

Ishod je za sada isti. Koncerta nema. Pare su uzete. Ponedeljak je dan povraćaja. Do tada ostaje pitanje koje je Bihali već postavio. Ko će da plati?!

Zajecaronline / Komitet / N.Š.

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