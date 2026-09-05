Prema informacijama Uprave granične Policije, putnička motorna vozila čekaju na graničnom prelazu Gostun na ulaz i izlaz 20 minuta. A isto toliko i na GP Špiljani na ulazu u zemlju.

Kada je reč o teretnim terminalima naših graničnih prelaza, kamioni na GP Batrovci na izlazu čekaju četiri sata, a na GP Sremska Rača tri. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Kamioni na Batrovcima čekaju 4 sata

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto Moto Savez Srbije.

Iz AMSS napominju da su usled ograničenja preko mosta Bogojevo, alternativni putni pravci ka Republici Hrvatskoj za teretni saobraćaj državni put I A 3 prelaz Batrovci. I B 16 preko mosta Bezdan. Kao i državni put II A – 108 preko mosta kod Bačke Palanke. Gde je ograničenje zabrane saobraćaja svim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 24 tone.

JP Putevi Srbije podsećaju da je od 1. jula počela primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još nisu uveli TAG

uređaje u svoja vozila da to učine što pre, kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbegli dodatne kazne.

Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija TAG uređaja na platformu Toll4All.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.