Danas veoma toplo, a uveče vetrovito

Tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo,uz slab i umeren južni vetar. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 °С.

Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, saopštava RHMZ.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni i pojačanu, pa se posle podne i tokom večeri očekuju jaki udari od 10 do 17 m/s.

U Zaječaru danas sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura 35 stepeni.

Zajecaronline/N.S.

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