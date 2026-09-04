Sve je do nekoliko jednostavnih trikova: Kako da napravite savršene krofne?
Krofne su jedno od najlakših stvari za spemanje, ipak, mnogima se dešava da umesto laganih i mekanih krofni dobiju teške, masne zalogaje koji su upili previše ulja.
Uz nekoliko jednostavnih trikova možete da dobijete savršene krofne
Malo praška za pecivo može da napravi veliku razliku
Jedan od trikova za vazdušastije testo jeste dodavanje praška za pecivo, odnosno odgovarajućeg sredstva za dizanje testa. On pomaže da se tokom pripreme formira laganija struktura, pa krofne mogu biti mekše i prozračnije. Važno je ipak ne preterivati sa količinom. Previše praška za pecivo može promeniti ukus i teksturu, dok premala količina neće dati željeni efekat.
Pustite testo da dovoljno odmori
Nije dobro žuriti sa prženjem čim se testo umesi. Odmaranje testa omogućava kvascu, ako ga recept sadrži, da odradi svoj posao i doprinese mekšoj strukturi krofni.
Testo treba da bude dovoljno mekano, ali ne previše tečno. Kada pravilno naraste i dobije odgovarajuću konzistenciju, krofne će tokom prženja lakše zadržati vazdušastu unutrašnjost i neće biti toliko teške.
Temperatura ulja je ključna
Jedna od najčešćih grešaka jeste prženje u nedovoljno zagrejanom ulju. Tada testo duže ostaje u masnoći i može da upije mnogo više ulja nego što želite.
Sa druge strane, ako je ulje previše vrelo, krofne mogu brzo da potamne spolja, dok iznutra ostanu nedovoljno pečene. Zato je važno održavati umerenu i stabilnu temperaturu tokom prženja. Kada su gotove, izvadite ih i stavite na papirni ubrus ili rešetku kako bi se ocedio višak masnoće. Tako će ostati prijatnije, mekane i mnogo manje masne.
Zajecaronline/24sedam/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar