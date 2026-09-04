Sve je do nekoliko jednostavnih trikova: Kako da napravite savršene krofne?

Krofne su jedno od najlakših stvari za spemanje, ipak, mnogima se dešava da umesto laganih i mekanih krofni dobiju teške, masne zalogaje koji su upili previše ulja.

Uz nekoliko jednostavnih trikova možete da dobijete savršene krofne

Malo praška za pecivo može da napravi veliku razliku

Jedan od trikova za vazdušastije testo jeste dodavanje praška za pecivo, odnosno odgovarajućeg sredstva za dizanje testa. On pomaže da se tokom pripreme formira laganija struktura, pa krofne mogu biti mekše i prozračnije. Važno je ipak ne preterivati sa količinom. Previše praška za pecivo može promeniti ukus i teksturu, dok premala količina neće dati željeni efekat.

Pustite testo da dovoljno odmori

Nije dobro žuriti sa prženjem čim se testo umesi. Odmaranje testa omogućava kvascu, ako ga recept sadrži, da odradi svoj posao i doprinese mekšoj strukturi krofni.

Testo treba da bude dovoljno mekano, ali ne previše tečno. Kada pravilno naraste i dobije odgovarajuću konzistenciju, krofne će tokom prženja lakše zadržati vazdušastu unutrašnjost i neće biti toliko teške.

Temperatura ulja je ključna

Jedna od najčešćih grešaka jeste prženje u nedovoljno zagrejanom ulju. Tada testo duže ostaje u masnoći i može da upije mnogo više ulja nego što želite.

Sa druge strane, ako je ulje previše vrelo, krofne mogu brzo da potamne spolja, dok iznutra ostanu nedovoljno pečene. Zato je važno održavati umerenu i stabilnu temperaturu tokom prženja. Kada su gotove, izvadite ih i stavite na papirni ubrus ili rešetku kako bi se ocedio višak masnoće. Tako će ostati prijatnije, mekane i mnogo manje masne.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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