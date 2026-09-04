Venčali se Lazar Ristovski i Anica Lazić! Glumica objavila sliku sa venčanja

Glumica Anica Lazić podelila je fotografije koje su svima privukle pažnju, a prema njenoj objavi može da se zaključi da su ona i glumac Lazar Ristovski sada zvanično venčani.

Anica je na svom Instagram profilu objavila nekoliko fotografija na kojima pozira sa Ristovskim, a uz objavu je kratko napisala: „Upravo venčani“, uz emotikon belog srca.

Na fotografijama se vidi par u intimnoj i nežnoj atmosferi. Lazar je obučen u elegantno sivo odelo, belu košulju i svetle pantalone, dok Anica nosi dugu belu haljinu. Glumac je nežno poljubio Anicu u čelo dok mu ona naslonjena na rame zatvorenih očiju uz osmeh uživa u trenutku.

Njihova ljubavna priča već duže vreme privlači pažnju javnosti, između ostalog i zbog velike razlike u godinama – Lazar Ristovski je 39 godina stariji od Anice Lazić. Ipak, par je više puta pokazao da ih razlika u godinama ne sprečava da uživaju u svojoj vezi.

Sada su, kako je Anica i sama navela uz fotografije, napravili i korak dalje – postali su supružnici.

View this post on Instagram A post shared by Anica Lazic Ristovski (@anicalazicofficial)

Zajecaronline/Hype.tv/N.S.

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