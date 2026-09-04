ZAVRŠEN NIŠKI FILMSKI FESTIVAL! Andrija Kuzmanović dobitnik nagrade za najbolju mušku ulogu u filmu „Yugo Florida“

ZAVRŠEN NIŠKI FILMSKI FESTIVAL!

Nakon šest dana ispunjenih najvećim filmskim dostignućima, u Amfiteatru na keju, večeras je završen Niški filmski festival.

Ovaj praznik kinematografske umetnosti obeležila je i tradicionalna dodela nagrada za najbolja glumačka ostvarenja. Pre početka svečane ceremonije, predsednik Udruženja filmskih glumaca Petar Benčina zahvalio se publici u Nišu i svima koji su doprineli uspešnom održavanju ovog Festivala.

„Večerašnje zatvaranje je zaokužilo jedno važno poglavlje, koje će nastaviti svoj život. Imali smo podršku Nišlija na svakom koraku i to je ono što ostaje u srcu, i ono što daje smisao svemu ovome. Srećni smo i uzbuđeni što smo svih ovih šest dana bili zajedno i ovo veče je finale zajedničkog uspeha“, izjavio je Petar Benčina.

Po završetku ceremonije na crvenom tepihu, gde je mnogobrojna publika još jednom pozdravila glumce.

Nagrada za najbolju mušku ulogu pripala je glumcu Andriji Kuzmanoviću za lik Zorana u filmu “Yugo Florida” Vladimira Tagića.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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