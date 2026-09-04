Vučić: U septembru, najkasnije početkom oktobra otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Severnobački okrug. A posetu je započeo obilaskom porodice Ćupić na Paliću.

Tokom današnje posete Paliću, Aleksandar Vučić izjavio je da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta.

”Očekujemo u septembru, ili najkasnije početkom oktobra, otvaranje pruge Beograd- Budimpešta, dakle i Subotica-Budimpešta kao što smo otvorili Subotica-Beograd”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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