Saša Mirković otkrio detalj iz projekta „Menadžer“: Ova pesma će se naći u filmu i seriji, a ČIK POGODITE ko je IZVODI (VIDEO)

Saša Mirković otkrio detalj iz projekta „Menadžer“

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković oglasio se sa jahte, gde je uživao u septembarskom suncu i moru, a tom prilikom otkrio i jedan detalj koji je privukao pažnju javnosti.

Mirković je svojim pratiocima pustio pesmu za koju je otkrio da će se naći u filmu i seriji „Menadžer“, ali je identitet izvođača ostavio kao svojevrsnu zagonetku.

„Dočepao se opet malo mora i septembarskog sunca. A sad ću vam pustiti jednu pesmu koju sam dobio za objavljivanje, koja nam je ostala u amanet. A vi ćete da pogađate ko izvodi pesmu. To su naša dva preozbiljna umetnika i volim što sam sa jednim bio poznanik i prijatelj. A što je drugi u Hype produkciji“, rekao je Mirković pre nego što je pustio pesmu.

Nakon što je pesma zasvirala, Mirković je potvrdio da će upravo ona biti deo njegovog velikog projekta.

„Ovo je jedna od pesama koja će se naći u filmu i seriji ‘Menadžer’ i ponosan sam na to“, poručio je Mirković.

Iako nije otkrio imena umetnika koji izvode pesmu, njegov opis dodatno je podgrejao znatiželju publike. Kako je najavio, numera će biti deo priče koju će „Menadžer“ doneti kroz filmsko i serijsko ostvarenje, a ostaje da se vidi da li će identitet izvođača uskoro biti i zvanično otkriven.

Zajecaronline/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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