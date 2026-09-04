Vučić najavio: Povećanje plata za ove radnike u javnom sektoru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u Subotici da će zaposleni u ustanovama socijalne zaštite i centrima za socijalni rad dobiti dobiti veće povećanje plata nego svi ostali zaposleni u javnom sektoru.

On je to rekao okupljenim građanima ispred Gerontološkog centra Subotica, dodajući da će se videti na koji način država može da pomogne tom centru.

“Imam jednu važnu vest za sve ljude iz centara za socijalni rad i onima koji su u ustanovama socijalne zaštite. Nećemo ih odvajati: i ljudi koji su zaposleni ovde, ima oko 290 zaposlenih, ti ljudi rade težak posao, nikada država nije posebno na njih obratila pažnju. Dakle, i na ljude u ustanovama socijalne zaštite i na ljude u centrima za socijalni rad i oni će dobiti veće povećanje plata u javnom sektoru nego svi ostali”, rekao je Vučić.

Naveo je da postoji više od 9.000 korisnika usluga gerontološkog centra, ne samo u domskom smeštaju, već i korisnika pomoći gerontodomaćica, negovatelja…

“Nedostaju nam kuvari, nedostaju nam oni koji serviraju i mnogi drugi. Neće ljudi, ne mogu da rade za 65.000 do 68.000 dinara, pa ćemo gledati da njima posebno podignemo ta primanja, kako bismo ljude motivisali da mogu da rade i da pokažemo dodatnu brigu prema našim najstarijim građanima”, rekao je Vučić.

Naveo je da ostaje da se reše problemi oko prevremene penzije i da se rade klubovi za druženje penzionera.

“Tako da će to da bude jedna nova akcija koju u narednom periodu moramo da pokrenemo. Očekujem da će penzioneri biti zadovoljni svim ovim što će da dobiju i 14. i 22. septembra. A posebno sam siguran da neće biti nezadovoljni ili da će biti zadovoljni dodatnim povećanjem penzija koje sledi već ove godine. Uskoro ih obaveštavamo o tačnom procentu”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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