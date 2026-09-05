Transplantirani bubreg svinje funkcionisao u telu čoveka 271 dan

Transplantirani bubreg svinje funkcionisao je u telu muškarca iz Sjedinjenih Američkih Država 271 dan, čime je oboren rekord. Svinjski organ je na kraju otkazao i uklonjen je, zbog čega je pacijentu bila potrebna kratka serija dijaliza pre nego što je za njega pronađen ljudski donor.

Američki lekari tvrde da se nikada nije desilo da životinjski organ toliko dana funkcioniše u ljudskom telu. Takođe ističu da svinjski organi mogu da se koristite kao ‘most’ dok se ne pojavi ljudski organ za transplantaciju.

Pacijent Tim Endruz izjavio je da mu je ta operacija pružila nadu i omogućila da ne ide svakog dana na dijalizu, preneo je BBC.

Lekari poslednjih godina intenzivno istražuju ksenotransplantaciju, upotrebu organa drugih vrsta, zbog hroničnog nedostatka organa za transplantaciju.

U SAD oko 100.000 ljudi čeka na bubreg, dok se godišnje izvrši oko 25.000 transplantacija.

Svinje se smatraju idealnom životinjom za ksenotransplantaciju. Njihovi organi su približno odgovarajuće veličine, a postoji i dugogodišnje iskustvo u njihovom uzgoju.

Istraživači su razvili takozvane Jukukatan patuljaste svinje, koje su prošle kroz 69 genetskih modifikacija kako bi njihovi organi mogli da se koriste u te svrhe.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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