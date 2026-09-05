Uskoro memoari holivudske zvezde Al Paćina

Memoari američkog glumca Al Paćina “Sonny Boy” od 7. septembra naći će se na srpskom tržištu.

Paćino piše o svom životu, od siromašnog detinjstva u južnom Bronksu do položaja jednog od najuticajnijih glumaca u istoriji filma, a knjiga se dotiče i njegove profesionalne nesigurnosti, alkohola, roditeljstva, kao i finansijskih problema, naveo je izdavač.

“Ovo nisu memoari zasnovani na skandalima ili ljubavnim vezama slavne ličnosti, već intimna priča o preživljavanju povezana sa istorijom američkog pozorišta i Novog Holivuda“, istakla je izdavaćka kuća Laguna.

Paćino je prvu glavnu ulogu dobio 1971. godine, a do 1975. je igrao u čuvenim remek delima filmske umetnosti “Kum” i “Kum II” reditelja Frensisa Forda Kopole, kao i klasicima “Serpiko” i “Pasje popodne”. Dobitnik je jednog Oskara za najboljeg glumca za film “Miris žene” (1992).

U fokusu knjige je glumački zanat, pripremanje uloga i odnos između umetnosti i filmske industrije. Kako je istaknuto, “priča o Bronksu, majci, dedi i trojici najbližih prijatelja koji su umrli od heroina daje knjizi težinu nezavisnu od Paćinove slave”.

Njegov uspeh prikazan je i kao niz okolnosti u kojima je za dlaku izbegao drugačiju sudbinu. Paćino u svojoj knjizi priznaje loše odluke, slabosti i slučajnosti koje su ga oblikovale.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.