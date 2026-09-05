Uživanje u lepotama Sokobanje: Manifestacija „Maraton želja“ 5. septembra
OSAMNAESTI „MARATON ŽELJA“ ODRŽAĆE SE DANAS U SOKOBANJI
Ova tradicionalna manifestacija koja nudi dobru zabavu, rekreaciju i uživanje u prirodnim lepotama je jedna od najpopularnijih u Sokobanji, navode iz Turističke organizacije Sokobanja.
„Maraton želja“ vodi učesnike do četiri lokaliteta kojima se, prema narodnim predanjima, pripisuje moć ispunjavanja želja. To su Drvo želja u parku Banjica, Bogorodica u steni kod Lepterije, izvor Rujnik u podnožju Sokograda. Krajnji cilj je Zavičajni muzej.
Kako ističu organizatori, učesnici mogu obići lokalitete od 10 do 17 časova. Na svakom punktu overavaju kupone, a popunjen kupon na cilju donosi pravo učešća u velikoj nagradnoj igri.
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
Dodaj komentar