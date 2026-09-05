Uživanje u lepotama Sokobanje: Manifestacija „Maraton želja“ 5. septembra

OSAMNAESTI „MARATON ŽELJA“ ODRŽAĆE SE DANAS U SOKOBANJI

Ova tradicionalna manifestacija koja nudi dobru zabavu, rekreaciju i uživanje u prirodnim lepotama je jedna od najpopularnijih u Sokobanji, navode iz Turističke organizacije Sokobanja.

„Maraton želja“ vodi učesnike do četiri lokaliteta kojima se, prema narodnim predanjima, pripisuje moć ispunjavanja želja. To su Drvo želja u parku Banjica, Bogorodica u steni kod Lepterije, izvor Rujnik u podnožju Sokograda. Krajnji cilj je Zavičajni muzej.

Kako ističu organizatori, učesnici mogu obići lokalitete od 10 do 17 časova. Na svakom punktu overavaju kupone, a popunjen kupon na cilju donosi pravo učešća u velikoj nagradnoj igri.

Izvlačenje glavnih nagrada biće održano u 19 časova u amfiteatru Zavičajnog muzeja, nakon čega će nastupiti KUD „Soko“ iz Sokobanje.

Kuponi se mogu preuzeti u Turističko-informativnom centru, a na dan manifestacije i na informativnom punktu ispred Miloševog konaka.

Zajecaronline/Turistička organizacija Sokobanja/N.S.

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