Požar kod Foče i dalje aktivan, gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren

Požar u selu Handići kod Foče u Republici Srpskoj i dalje je aktivan, a gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren, saopštila je gradska civilna zaštita.

U saopštenju se navodi da vatrogasci, meštani i veliki broj dobrovoljaca već drugi dan pokušavaju da ugase požar koji je zahvatio crnogoričnu šumu iznad sela Handići kod Foče, prenela je RTRS.

Ističe se da požar za sada ne preti da ugrozi objekte.

Navodi se da je razmatrano i angažovanje helikoptera, ali da je utvrđeno da vatrena linija još može da se drži pod kontrolom.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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