Vučić obilazi lokaciju za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKCNiš

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u subotu, 5. septembra, obići će lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Prezentacija projekta i obilazak lokacije za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš i dve javne garaže u Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu počeće u 9 časova.

Nakon toga, kako je najavljeno, predsednik Vučić će od 9.30 časova obići završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš – faza 2.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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