Australijski teniser Nik Kirjos suspendovan zbog pozitivnog testa na kokain

Australijski teniser Nik Kirjos prihvatio je jednosemesečnu suspenziju koju mu je izrekla Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA). Suspendovan je nakon što je bio pozitivan na metabolit kokaina tokom testiranja izvan takmičenja.

Podsetimo, nekadašnji finalista Vimbldona privremeno je suspendovan još tokom avgusta, kada su stigli prvi rezultati testiranja uzorka uzetog početkom leta u Španiji. Kirjos je odmah preuzeo potpunu odgovornost za incident, opisavši svoj postupak kao „veliku grešku“.

Nakon detaljne istrage, ITIA je utvrdila da je kokain konzumiran van takmičenja i u privatne svrhe. Te da supstanca nije korišćena radi poboljšanja sportskih performansi. Zbog toga mu je omogućena ublažena kazna u trajanju od mesec dana. Australijanac je kaznu u potpunosti prihvatio i već odslužio kroz period privremene suspenzije.

Ovaj incident je samo još jedan u nizu skandala koji prate karijeru 31-godišnjeg tenisera iz Kanbere, koji se u poslednje vreme bori sa povredama i pokušava da uhvati kontinuitet na ATP turu.

Zajecaronline/Sport.org/N.S.

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