Odbojkašice Srbije protiv Turske za finale: Poznat termin susreta

Odbojkašice Srbije će u polufinalu Evropskog prvenstva odmeriti snage protiv domaćina Turske. Poznat je termin ovog velikog meča – subota, u 15 časova.

Reprezentacija koja bude bolja, imaće nešto više vremena za odmor i priliku da se spremi za veliko finale koje je zakazano za nedelju. Drugo polufinale između Poljske i Italije je na programu u 18 časova po srpskom vremenu.

Podsetimo, Srbija je u četvrtfinalu savladale Grčku u četvrtfinalu sa maksimalnih 3:0. Koja je identičnim rezultatom slavila protiv istog rivala i u grupnoj fazi.

Turska je u četvrtak pobedila selekciju Nemačke u četiri odigrana seta. Povela je domaća selekcija, da bi Nemice uzvratile, ali su Turkinje kasnije veoma lako došle do trijumfa i tako zakazale veliki evropski derbi sa Srbijom u polufinalu Evropskog prvenstva.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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