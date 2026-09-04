ASTRO PREDVIĐANJA ZA PETAK, 4. SEPTEMBAR! Rakovima se javlja osoba iz prošlosti, a ovaj znak će doživeti neočekivan susret

Ovan

Petak vam donosi snažnu energiju i želju da završite sve što ste planirali pre početka vikenda. Na poslu ćete biti veoma aktivni, a jedna situacija može vam dati priliku da pokažete svoje sposobnosti i inicijativu. Pazite samo da ne budete previše nestrpljivi prema ljudima koji rade sporijim tempom. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može razjasniti jednu nedoumicu. Slobodni Ovnovi mogu dobiti poruku ili poziv koji će im ulepšati veče.

Bik

Pred vama je stabilan dan u kojem ćete želeti da završite obaveze i potom se posvetite odmoru. Na poslu se stvari odvijaju povoljnije nego što ste očekivali, a moguć je i razgovor koji se tiče novca ili budućih planova. Nemojte donositi impulsivne finansijske odluke. U ljubavi vas očekuju nežnost i sigurnost. Slobodni Bikovi mogu ostvariti zanimljiv kontakt sa osobom koja im od samog početka uliva poverenje.

Blizanci

Petak vam donosi mnogo komunikacije, poruka i promena planova. Moguće je da ćete dobiti poziv koji će vas naterati da potpuno promenite plan za veče. Na poslu budite pažljivi sa detaljima i ne ostavljajte važne obaveze za poslednji trenutak. U ljubavi vas očekuju flert i zanimljivi razgovori. Slobodni Blizanci mogu upoznati osobu koja će im veoma brzo privući pažnju.

Rak

Danas ćete želeti da što pre završite obaveze i posvetite se ljudima koji vam pružaju osećaj sigurnosti. Na poslu nemojte dozvoliti da vas tuđe raspoloženje optereti. Jedan razgovor može rešiti situaciju koja vas je brinula prethodnih dana. U ljubavi vas očekuju toplina i emotivna bliskost. Slobodni Rakovi mogu dobiti poruku od osobe koju dugo nisu videli.

Lav

Petak vam donosi dobro raspoloženje i priliku da budete u centru pažnje. Vaša energija i harizma biće posebno izražene, a na poslu možete dobiti pohvalu ili podršku za ideju koju imate. U ljubavi vas očekuju strast i romantika. Slobodni Lavovi mogu privući osobu koja će vrlo otvoreno pokazati interesovanje. Veče je povoljno za izlazak i druženje.

Devica

Pred vama je produktivan dan, ali nemojte dozvoliti da vas potreba za savršenstvom previše optereti. Ako nešto ne bude urađeno baš onako kako ste planirali, to ne znači da rezultat neće biti dobar. Na poslu ćete uz dobru organizaciju završiti mnogo više nego što očekujete. U ljubavi pokušajte da budete opušteniji. Slobodne Device mogu primetiti da im neko posvećuje posebnu pažnju.

Vaga

Petak vam donosi prijatnu atmosferu i mogućnost da rešite jedan nesporazum kroz otvoren razgovor. Na poslu će saradnja sa drugima biti veoma važna, a vaš diplomatski pristup pomoći će da postignete dobar dogovor. U ljubavi vas očekuju nežnost i romantika. Slobodne Vage mogu dobiti zanimljivu poruku ili poziv koji će im promeniti planove za veče.

Škorpija

Vaša intuicija danas je veoma snažna i lako ćete primetiti ono što drugi pokušavaju da sakriju. Na poslu ne otkrivajte sve svoje planove odmah i sačekajte pravi trenutak za važan potez. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može doneti veću bliskost. Slobodne Škorpije mogu doživeti neočekivan susret koji će probuditi snažne emocije.

Strelac

Petak vam donosi želju za promenom i dobrim provodom. Mogući su spontani planovi, poziv za izlazak ili susret koji će vam popraviti raspoloženje. Na poslu budite fleksibilni, jer se jedna situacija može promeniti u poslednjem trenutku. U ljubavi vas očekuju flert, smeh i pozitivna energija. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili tokom izlaska.

Jarac

Danas ćete biti fokusirani na završavanje obaveza i postizanje konkretnih rezultata. Vaša odgovornost može biti primećena, a moguć je i razgovor koji se tiče budućeg poslovnog napretka. Finansijski budite pažljivi i ne donosite odluke pod pritiskom. U ljubavi pokušajte da pronađete više vremena za partnera. Slobodni Jarčevi mogu dobiti zanimljiv znak od osobe koja im se dopada.

Vodolija

Petak vam donosi nove ideje i mogućnost da uradite nešto drugačije od uobičajene rutine. Jedan razgovor može vam otvoriti novu priliku ili vas povezati sa osobom koja će imati zanimljiv uticaj na vaše planove. U ljubavi vas očekuje prijatna komunikacija i moguće iznenađenje. Slobodne Vodolije mogu upoznati nekoga ko će ih privući svojom posebnošću.

Ribe

Pred vama je dan u kojem ćete želeti da završite nedelju bez nepotrebnog stresa. Intuicija će vam pomoći da prepoznate šta je važno, a šta možete ostaviti za naredne dane. Na poslu se držite svojih prioriteta i ne dozvolite da vas tuđa nervoza izbaci iz ravnoteže. U ljubavi vas očekuju nežnost, iskrenost i emotivna bliskost. Slobodne Ribe mogu započeti zanimljivu komunikaciju, dok zauzete Ribe očekuje prijatno i mirno veče sa voljenom osobom.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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