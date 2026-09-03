U Londonu prvi put vožnja robot taksijem

Međunarodna kompanija Uber dodala je u svoju aplikaciju u Londonu vožnju robot taksijem. Robot taksijem će upravljati autonomna veštačka inteligencija britanskog startapa Vejv.

Robot taksi će imati čoveka na mestu vozača, koji je spreman da preuzme upravljanje vozilom ako bude potrebno, odnosno ako mušterija to zatraži, prenosi Gardijan.

Do sada je licencirano samo 15 takvih vozila, pa su šanse, da se robot taksi odmah dobije na zahtev, male, jer je u Londonu više od 100.000 privatnih vozila koja su preko Ubera licencirana za iznajmljivanje.

Automobili će biti zaustavljani i otključavani putem Uber aplikacije.

Taksi vozila bez vozača već postoje u mnogim gradovima širom sveta, prvenstveno u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini, kao i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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