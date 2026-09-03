Tradicionalni jesenji vašar od 6. do 8. septembra u Zaječaru
Nakon mesec i po dana od organizovanja letnjeg vašara, Javno komunalno preduzeće “Timok održavanje” Zaječar počelo je sa pripremama za tradicionalni jesenji vašar.
I ove godine se održava na zaječarskom “Vašarištu” od 6. do 8. septembra.
Licitacija za prostor gde će biti postavljeni zabavni sadržaji, zakazana je za 3. septembar. Nakon čega će početi montiranje sadržaja. Dok je licitacija za ugostiteljske objekte zakazana za 4. septembar, od 7 sati.
Kako navode u JKP „Timok održavanje zakupci tezgi, šatora za prodaju polovne garderobe (takozvane gomilice) i svi ostali izlagači, montiranje počinju 5. septembra, od 16 sati, kada će moći da počne i prodaja.
Svi zakupci prodajnih mesta, svoje tezge moraju ukloniti u roku od 24 sata od završetka vašara. Dok će vlasnici kafana i zabavnog parka, iznajmljeni prostor morati da oslobode u roku od 48 sati.
Zajecaronline/JKP “Timok-održavanje” Zaječar/N.S.
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