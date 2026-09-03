Vučić: Niko neće graditi vetroparkove i solarne parkove u Deliblatskoj peščari dok sam na bilo kojoj funkciji

Tokom posete bazenskog kompleksa “Adica” u Adi, Vučić je poručio da dok je on na bilo kojoj državnoj funkciji niko neće graditi vetroparkove i solarne parkove u Deliblatskoj peščari.

“Dok sam na bilo kojoj funkciji u Srbiji, dok se za bilo šta pitam, niko u Deliblatskoj peščari neće da gradi ništa osim ekosistema, dakle drveća, šuma, cveća, trava, svega onoga što je izgorelo, i to je jedino što me zanima”, rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da se naslušao priča oko Deliblatske peščare o tome kako će neko tamo da gradi vetroparkove, solarne parkove, zgrade i o, kako kaže, milionima projekata koje neko predviđa.

Kako Aleksandar Vučić navodi, niko nikada ni za šta neće dobiti dozvolu.

“I nikada niko ni za šta, ne da neće dobiti dozvolu, nego nemoj ni da me pitaju da nešto grade i rade. I to je važno da ljudi znaju, to je važno da ljudi čuju, i da ne slušaju više bilo čije neistine”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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