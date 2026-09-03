Najavljena Auto-moto berza na Novosadskom sajmu od 4. do 6. septembra

OSMA AUTO-MOTO BERZA BIĆE ODRŽANA OD 4. DO 6. SEPTEMBRA NA NOVOSADSKOM SAJMU

Predsednik Saveza vozača Vojvodine Marko Topo rekao je da će berza imati 12 izložbenih, edukativnih i atraktivnih programa.

Poseban deo biće rezervisan za superautomobile GT Serbia, dok će u okviru Truck Show-a biti predstavljeni kamioni uz prateći program.

Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković naveo je da će posetioci moći da vide retke i vredne oldtajmere koji ne mogu da se sretnu u redovnom saobraćaju, kao i nove modele kineskih, japanskih i korejskih proizvođača.

Najavljena Auto-moto berza na Novosadskom sajmu od 4. do 6. septembra

Aleksandar Bulajić, član Gradskog veća za saobraćaj i puteve, istakao je značaj Auto-moto berze za promociju saobraćajne kulture i bezbednosti.

Na štandu “Dunav osiguranja”, generalnog sponzora manifestacije, posetioci će, kako je rekao direktor Sektora interne i eksterne prodaje Ljubomir Zec, moći da se informišu o auto-kasko osiguranju, uslugama “Dunav Auto” centara, pomoći na putu i “kasko sudar” osiguranju.

Berza će u petak biti otvorena od 12 do 18 časova, u subotu od 9 do 20, a u nedelju od 9 do 18 časova. Dnevna ulaznica košta 800 dinara, dok je u pretprodaji 650 dinara.

Manifestaciju organizuje Savez vozača Vojvodine, Novosadski sajam je suorganizator, a njeno održavanje podržale su gradske i pokrajinske institucije, kao i Ministarstvo turizma i omladine.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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