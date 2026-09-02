Tradicionalni međunarodni filozofski skup od 4. do 6. septembra u Zaječaru

26. Međunarodna filozofska škola „Felix Romuliana” održaće se od 4. do 6. septembra, a okupiće tridesetak učesnika iz zemlje i inostranstva.

Centralna tema diskusija biće ,,Prognostičke mogućnosti filozofskog pristupa istoriji – tokovi savremenog sveta.”

U petak, 4. septembra, od 17 sati, na carskoj palati Feliks Romulijana u Zaječaru, svečano će biti otvoren ovaj već tradicionalni međunarodni filozofski skup. Biće otvoren predstavljanjem Godišnjaka Filozofske škole za prošlu godinu i rečima sećanja na prof. dr Milenka Bodina, upokojenog direktora Škole.

U subotu 5. septembra i u nedelju 6. septembra u Velikoj sali Gradske uprave Zaječar biće organizovane diskusije i izlaganja brojnih učesnika.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.

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