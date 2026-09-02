Malta i Kipar pod velikom najezdom stranaca! Podatak iz Nemačke otkriva veliki preokret, evo o čemu je reč!

Malta i Kipar pod najezdom stranaca!
Broj noćenja u turističkim smeštajima širom Evropske unije porastao je u prvoj polovini 2026. godine za 1,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine, na ukupno 1,321 milijardu, objavio je danas Evrostat.
Rast je predvodila Irska sa 14,6 odsto, a sledile su Malta sa 9,9 odsto i Slovačka sa 5,9 odsto, dodaje se u izveštaju. Istovremeno, u devet članica Evropskoj uniji broj noćenja je smanjen, a najveći pad zabeležen je na Kipru 7,7 odsto i u Rumuniji, za 6,7 odsto.
Koliko su strani turisti zastupljeni?
Strani gosti, odnosno turisti koji nisu rezidenti zemlje u kojoj borave, činili su 48,9 odsto svih noćenja u Evropskoj uniji. Njihov broj noćenja povećan je 2,5 odsto međugodišnje, gotovo tri puta više nego broj noćenja domaćih gostiju, koji je porastao samo 0,9 odsto. Udeo stranih gostiju bio je najveći na Malti, gde su činili 95,2 odsto svih noćenja, zatim na Kipru 92,6 odsto i u Luksemburgu 87,7 odsto. Nasuprot tome, strani gosti činili su manje od četvrtine noćenja u Nemačkoj 18,5 odsto, Poljskoj 19,8 odsto i Rumuniji 23 odsto, navodi Evrostat na svojoj veb stranici.
Zajecaronline/srbijadanas/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
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