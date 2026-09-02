Septembarska generacija vojnika započela služenje vojnog roka
U centre Vojske Srbije za osnovnu obuku u Somboru, Valjevu i Leskovcu, na dobrovoljno služenje vojnog roka primljeni su vojnici generacije “septembar 2026”. Oni će se narednih šest meseci osposobljavati za vojnoevidencione specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Po dolasku u kasarne komandiri su ih upoznali sa pravima, obavezama i zadacima koji ih očekuju. Vojnici su prošli obavezne preglede, zadužili su naoružanje i opremu i potom su raspoređeni u jedinice.
U centrima za osnovnu obuku, u narednih mesec dana, oni će se osposobljavati za rukovanje ličnim naoružanjem, izvođenje osnovnih taktičkih radnji i postupaka u borbi i obavljanje stražarske službe.
Potom sledi individualna specijalistička obuka za vojničke dužnosti u okviru roda odnosno službe, da bi drugi period služenja vojnog roka proveli u jedinicama Vojske Srbije. Tamo će se obučavati za izvršavanje kolektivnih zadataka i biti aktivno uključeni u realizaciju svakodnevnih aktivnosti zajedno sa profesionalnim sastavom.
U saopštenju se navodi da, vojnici koji žele da stupe u profesionalnu vojnu službu mogu se za to prijaviti još tokom služenja vojnog roka. Nakon čega će proći propisanu proceduru i steći uslove da odmah po završetku vojnog roka postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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