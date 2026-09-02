Odlaže se večerašnje izvođenje predstave „Notna pisma“

Kako se navodi u obaveštenju Pozorišnog muzeja u Zaječaru, zbog tehničkih problema, večerašnje izvođenje predstave “Notna pisma” biće odloženo.

Takođe u obaveštenju stoji “Nakon nedavnog odlaganja, žao nam je što ni ovoga puta nismo u mogućnosti da predstavu izvedemo kako je planirano.”

Predstava će biti izvedena u ponedeljak, 14. septembra, na Letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru. Početak je od 20:00 časova.

Zajecaronline/N.S.

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