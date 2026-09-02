Tokom prethodnog dana 99 saobraćajnih nezgoda, poginula dva lica

Tokom prethodnog dana na putevima u Srbiji dogodilo se 99 saobraćajnih nezgoda, u kojima su poginula dva lica, a povređeno je 55 lica.
Počela je nova školska godina. Iz MUP-a podsećaju da se u zonama škola ceo septembar sprovode mere pojačane kontrole saobraćaja, sa ciljem očuvanja bezbednosti dece, pre svega kao pešaka.
Prošle godine je u zonama škola otkriveno više od 21.000 prekršaja vozača i pešaka.
„Bezbednost počinje u porodici, posmatrajući ponašanje roditelja. Apelujemo na roditelje da objasne deci da pored poštovanja propisa i bezbednog ponašanja, uvek budu obazrivi i da na kolovoz stupaju tek kad su se uverili da ih je vozač uočio i počeo da koči. Takođe, ne smeju nikad biti iznenađenje vozaču ili nedovoljno vidljivi, istrčavati između parkiranih vozila ili ispred vozila koje se zaustavilo“, navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje:
„Vozači – smanjite brzinu vozila u zonama škola i na trasama povećanog kretanja dece i budite uvek spremni da bezbedno zaustavite vozilo i propustite pešaka ili dete, kako bismo svi zajedno doprineli da nijedno dete ne učestvuje u saobraćajnoj nezgodi kao pešak“.
Iz Policijske uprave u Zaječaru, dodaju u saopštenju:
„PU Zaječar vam želi bezbedno učešće u saobraćaju“.
Zajecaronline/Radiomagnum/J.V.
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