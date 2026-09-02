Održana prva sednica Organizacionog odbora 60. „Mokranjčevih dana“ u Negotinu

U Negotinu je održana prva sednica Organizacionog odbora festivala „Mokranjčevi dani”, koji će ove godine biti održani 60. put.

Predsednik Opštine Negotin i Organizacionog odbora Vladimir Veličković razgovarao je sa predstavnicima republičkih i opštinskih institucija koje će, kao i prethodnih godina, pružiti podršku svečanosti Domu kulture „Stevan Mokranjac“ u realizaciji Festivala „Mokranjčevi dani“.

Ovogodišnji festival biće održan u Negotinu od 12. do 20. septembra. Tokom trajanja svečanosti Negotin očekuje veoma bogat i raznovrstan program.

Festival biće otvoren 12. septembra u 17 časova na poseban način – svečanom Povorkom u susret Mokranjcu, koja će proći ulicama Negotina i simbolično povezati istoriju i sadašnjost „Mokranjčevih dana“. Kako najavljuju organizatori, na čelu te povorke biće fijaker sa glumcem Miodragom Mikijem Krstovićem, u ulozi Mokranjca. Ujedno će se negotinski horovi tokom puta pridruživati povorci i pevati muziku svog slavnog sugrađanina.

60. „Mokranjčevi dani” donose veliki broj kvalitetnih programa, značajne domaće i inostrane izvođače, horove, soliste i ansamble, kao i sadržaje koji povezuju Mokranjčevo nasleđe sa savremenim muzičkim i kulturnim tokovima.

Poseban pečat ovogodišnjem festivalu daće dve premijere u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda i Beogradske filharmonije.

Generealni pokrovitelji ovog Festivala su Ministarstvo kulture i Opština Negotin.

Zajecaronline/Opština Negotin/N.S.

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