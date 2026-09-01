Er Srbija od 1. oktobra povećava broj letova ka Podgorici na 27 nedeljno

Er Srbija će od 1. oktobra povećati broj letova ka Podgorici na 27 letova nedeljno, najavila je srpska avio-kompanija.

“Od 1. oktobra povezujemo Beograd i Podgoricu sa čak 27 letova nedeljno, dok od 25. oktobra povećavamo broj letova za Tivat na 21 nedeljno. Karte su već u prodaji”, objavila je Er Srbija na instagramu.

Putujte još fleksibilnije uz veći broj letova ka Crnoj Gori, poručili su iz Er Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!