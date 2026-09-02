Privremeno bez vode danas pojedine ulice u Zaječaru

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, 2. septembra potrošači sledećih ulica biće bez vode: Železničke, Lozničke, Vranjske, Crnotravske, Patrisa Lumumbe, Opatijske, Višegradske i deo Skerlićeve.

Vode neće biti do 15 časova.

Potrošačima se mole za strpljenje i razumevanje.

SAZNAJTE JOŠ:

U Srbiji danas toplo, do petka prijatnije uz malo niže dnevne temperature

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Posle podne se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.

Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, dok će na istoku i jugoistoku Srbije biti severozapadni.

Narednih dana biće pretežno sunčano i toplo, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 °С. Zatim se za vikend i početkom sledeće nedelje očekuje veoma toplo vreme sa temperaturom oko i malo preko 35 °С.

U Zaječaru danas minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 33° C. Duvaće umeren, severni vetar.

Zajecaronline/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!