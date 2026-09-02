Privremeno bez vode danas pojedine ulice u Zaječaru
Zbog kvara na vodovodnoj mreži, 2. septembra potrošači sledećih ulica biće bez vode: Železničke, Lozničke, Vranjske, Crnotravske, Patrisa Lumumbe, Opatijske, Višegradske i deo Skerlićeve.
Vode neće biti do 15 časova.
Potrošačima se mole za strpljenje i razumevanje.
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U Srbiji danas toplo, do petka prijatnije uz malo niže dnevne temperature
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Posle podne se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.
Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, dok će na istoku i jugoistoku Srbije biti severozapadni.
Narednih dana biće pretežno sunčano i toplo, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 °С. Zatim se za vikend i početkom sledeće nedelje očekuje veoma toplo vreme sa temperaturom oko i malo preko 35 °С.
U Zaječaru danas minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 33° C. Duvaće umeren, severni vetar.
Zajecaronline/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
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