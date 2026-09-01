Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra u Kragujevcu

U Kragujevcu će od 3. do 6. septembra biti održan 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, najavili su organizatori.

Sajam će na Šumadija sajmu i ove godine okupiti brojne izlagače, proizvođače, distributere i poljoprivrednike, uz bogatu ponudu poljoprivredne mehanizacije, opreme i proizvoda za savremenu poljoprivredu.

Deo programa će biti posvećen stočarstvu, a planiran je i bogat prateći sadržaj. Pokrovitelj sajma je grad Kragujevac a radno vreme manifestacije biće od 10 do 20 časova.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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