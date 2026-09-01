Pronađena državljanka Srbije nestala u katastrofalnim poplavama u Nepalu

Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je. Enisa je na bezbednom, potvrdila je njena ćerka Ines Todorović.

Ona je to objavila u grupi na Fejsbuku “Trekking in Nepal” i dodala da je dobila fotografiju da je Lekovićeva na bezbednom i da je na putu za Katmandu.

“Ne mogu da opišem osećanja kroz koja sam prolazila. Nadam se da se ovakva katastrofa više nikada neće ponoviti. Molim se za Nepal i za sve porodice koje još tragaju za nekim svojim ili su nekoga izgubile. Znam kroz šta prolazite i molim se za vas”, napisala je ona.

U poplavama koje su pogodile Nepal i Kinu 26. avgusta stradalo je najmanje 1.003 osoba, dok se 3.916 vodi kao nestalo, uključujući 583 strana državljanina.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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