U Crnoj Gori 1. i 2. septembar Dani žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu

Dežurnu službu Odeljenja bezbednosti Danilovgrad obavestio je M.J, vlasnik strelišta u Danilovgradu, da je u tom objektu zatekao beživotna tela tri muška lica”, saopšteno je iz policije, prenele su Vijesti.

Zbog sumnje da je upotrebom vatrenog oružja izvršio trostruko ubistvo na strelištu ”Češka zbrojevka” u Danilovgradu, policija Crne Gore tragala je za državljaninom Ruske Federacije, Mihailom Nikolaevičem Šabunjinom (30), saopšteno je iz Uprave policije.

Mihail Nikolajevič Šabunjin (30), osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani „Češka zbrojevka“ kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju.

Izvršilac je života lišio P.G (24) iz Podgorice, M.R (67) iz Danilovgrada i N.K (20) iz Podgorice, saopštio je tim za odnose s javnošću policije Crne Gore.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović izjavio je da je hvatanje trostrukog ubice bio kompleksan zadatak jer se nije znao motiv ubistva, kao ni izvršilac koji je imao prednost zbog bekstva pre nego što je policija otkrila tela.

Šćepanović je u Jutarnjem programu TVCG kazao da je ruski državljanin prvo ubio najiskusnijeg instruktora u streljani. A zatim dva mladića. Trostruki ubica prema dosadašnjim saznanjima nije imao kriminalni dosije. A ANB je zatražila međunarodne provere kako bi se napravio profil ubice.

U Crnoj Gori 1. i 2. septembar Dani žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu

Povodom tragičnog događaja, trostrukog ubistva u Danilovgradu, vlada Crne Gore je donela odluku da utorak, 1. septembar i sredu, 2. septembar proglasi za Dane žalosti.

Crnogrska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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